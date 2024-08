Neris sobre acerto com o Vitória: "Não foi difícil tomar essa decisão"

Neris durante apresentação no Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a boa esteia contra o Palmeiras, o zagueiro Neris foi apresntado oficialmente como novo reforço do Vitória. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 30, o defensor comentou sobre as primeiras impressões no clube e o contato com os novos companheiros.

Leia mais:



>> Dado como certo, atacante não deve vir mais para o Vitória

"Estão sendo dias incríveis, estou conhecendo ainda uma boa parte da rapaziada. Fomos muito bem recebidos por todos e isso faz uma grande diferença. A gente se sente em casa, à vontade. Foi uma recepção maravilhosa e os primeiros dias estão sendo maravilhosos", disse inicialmente.

Neris revelou que o contato feito pelo técnico Thiago Carpini foi fundamental para o acordo, além do projeto apresentado pelo clube. Ele se mostrou satisfeito com a decisão tomada.

"Foi muito rápido. Quando a gente ficou sabendo do interesse do Vitória, logo em seguida o Carpini entrou em contato comigo, a gente teve uma boa conversa. Ele me falou do projeto do clube, um projeto vencedor. Me chamou atenção e despertou interesse. Não só pelo projeto, pela grandeza do clube, eu que já vim aqui algumas vezes, sei o quão é difícil jogar aqui. Foi muito rápido e não foi difícil tomar essa decisão. Foi bem fácil, confesso. Estou muito feliz pela decisão", pontuou.

Neris teve boa atuação individual na vitória contra o Palmeiras fora de casa pelo Brasileirão. O defensor comentou sobre estrear no time titular e elogiou o capitão Wagner Leonardo.

"Wagner é um grande líder. É um jogador que orienta bastante, e isso facilitou muito. Para mim, não é fácil chegar, fazer dois treinos e já ir direto para uma partida do nível que foi. Vou me dedicar diariamente para conquistar meu espaço e, consequentemente, a posição", finalizou.