Dado como certo, atacante não deve vir mais para o Vitória

Matheus Davó foi pouco utilizado quando estava no Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Com negociação avançada para defender o Vitória, o atacante Matheus Davó não vai defender mais o rubro-negro baiano. De acordo com o repórter Samuel Venâncio, Davó está prestes a ser anunciado como novo reforço do América-MG, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

As tratativas entre Vitória e Cruzeiro estavam alinhadas em relação ao Leão da Barra arcar com metade dos salários de Davó. Acometido de Ligamento Cruzado Anterior (LCA), o jogador encerraria o tratamento no rubro-negro baiano para retornar aos gramados após oito meses.

Sem denominador comum com o estafe de Matheus Davó, a diretoria de futebol precisará voltar ao mercado para buscar a contratação de outro atacante.

Após superar o Palmeiras fora de casa, o Vitória deu um respiro na Série A. O rubro-negro baiano segue como primeiro time dentro da zona de rebaixamento, agora com 18 pontos somados.

O próximo compromisso da equipe de Thiago Carpini será no próximo sábado, 3, às 16h, contra o Cuiabá, no Barradão.