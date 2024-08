Vitória tem três baixas por suspensão para o jogo contra o Cuiabá

Vitória derrotou o Palmeiras por 2 a 0 em São Paulo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na importante vitória contra o Palmeiras fora de casa, o Vitória perdeu três peças por suspensão para o compromisso contra o Cuiabá, marcado para o próximo sábado, 3, às 16h, no Barradão, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Além do lateral-esquerdo Lucas Esteves, fora por acúmulo de cartões amarelos, o volante cria da base José Breno foi expulso após falta dura no atacante palmeirense Flaco Lopez, após revisão do árbitro de vídeo (VAR). Por reclamação contra a arbitragem, o técnico Thiago Carpini levou o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão.

A delegação rubro-negra chega a Salvador neste domingo, 28, e ganhará folga até esta segunda-feira, 29. Na terça, o elenco inicia a preparação mirando o confronto direto diante do Cuiabá. Diferente dos últimos meses, o grupo volta a ter dias de preparação e ganha tempo para descanso e para recuperação física.

O time deve contar com o retorno do volante Luan Santos, que já está em fase de transição. As dúvidas ficam por conta do zagueiro Bruno Uvini e do meia Jean Mota, que não atuaram no último jogo. Já o recém-contratado Carlos Eduardo deve se tornar opção para a comissão técnica.

O Vitória voltou a vencer após quatro rodadas e saiu da zona de rebaixamento. Agora, o Leão da Barra é o 16° colocado, com 18 pontos somados.