Carpini sobre trabalho no Vitória: "Projeto satisfatório de evolução"

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Desde que chegou ao Vitória, o técnico Thiago Carpini tem feito mudanças significativas dentro do clube. Jogadores foram afastados, outros foram negociados, reforços estão chegando e o time tem mostrado evolução, como na vitória sobre o Palmeiras fora de casa, neste sábado, 27.

Para o treinador, o Vitória oscilou seu desempenho diante de Grêmio e Fortaleza, mas no geral, a equipe tem se mostrado competitiva, deixando escapar o resultado nos “detalhes”. Para vencer o Palmeiras, a equipe foi efetiva e o compromisso dos atletas tem sido fundamental para a correção dos erros.

“Se a gente voltar um pouco não merecíamos amargar aquela derrota contra o Flamengo, foi uma partida maravilhosa. Isso vem acontecendo com frequência. Por isso trabalhos esses detalhes no dia dia. Vamos evoluir nesse quesito, principalmente com a chegada dos reforços. O Vitória vem em uma construção de jogo, se tirar Grêmio e Fortaleza, que foram jogos fora da curva naquilo que vimos apresentando, a gente vem um projeto satisfatório de evolução e compromisso, acompanhado também de resultados”, disse o comandante rubro-negro.

Após quebrar uma sequência de quatro derrotas seguidas, o Vitória está fora da zona de rebaixamento, pelo menos temporariamente. No próximo sábado, o duelo é contra o Cuiabá, adversário direto na luta contra o descenso, e Carpini defende que o pensamento é em cada jogo, para que os jogadores não sintam um fardo psicológico que possa atrapalhar o desempenho dentro de campo.

“A gente não vai pensar a longo prazo, a gente vai viver jogo a jogo. A nossa meta é o Cuiabá. É melhorar o aproveitamento em cima de cada jogo. Hoje nós melhoramos, precisamos melhorar também no sábado e assim nós vamos trabalhar de maneira gradativa e pontual. Não vamos fazer grandes previsões, até dezembro muita água vai rolar. Precisamos seguir evoluindo. Eu passo muito isso para os atletas, precisamos vivenciar jogo a jogo, se não vamos carregar o peso de um rebaixamento por quatro meses. Isso, em algum momento, vai pesar psicologicamente. Não interessa posição, interessa o que estamos performando jogo a jogo. 38ª rodada fora do Z-4, ok, objetivo alcançado”, explicou Carpini.

O jogo entre Vitória e Cuiabá está marcado para as 16h de sábado, 3, no Barradão. A partida será válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.