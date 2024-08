Após vitória fora de casa, Carpini avalia: "Soubemos sofrer"

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória fez história ao vencer o Palmeiras por 2 a 0 na noite deste sábado, 27, em jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o Leão conseguiu um resultado positivo jogando em São Paulo contra o Verdão nessa competição. Osvaldo e Matheusinho marcaram os gols que garantiram mais três pontos para o Rubro-Negro.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini analisou a partida de sua equipe e reforçou a importância dos reforços. Contra o Palmeiras, Neris estreou como titular, enquanto Edu e Filipe Machado entraram no decorrer da segunda etapa.

“Foi um primeiro tempo que já era esperado. Toda vez que a gente enfrenta o Palmeiras a gente sabe desse risco muito forte aqui dentro do Allianz Parque. Talvez se ficássemos atrás do placar a história da partida seria outra, mas nós soubemos sofrer. Vale ressaltar as chegadas do Neris, Machado e Edu. É muito importante ter zagueiros no elenco. Talvez se a gente não tivesse o Neris e o Edu teríamos amargado mais uma derrota. É difícil manter o nível nesse jogo se não tiver atletas para isso. Eles vêm para nos ajudar. Fico feliz com a chegada deles, que foram bem hoje, ajudaram como todos os outros”, avaliou Carpini.

“No segundo tempo as mexidas funcionaram bem, a gente sabia da importância de suportar a pressão no primeiro tempo e não ir para o intervalo em desvantagem. Isso foi planejado. Que bom que eles suportaram e foram efetivos nas escapadas. O Palmeiras teve muito volume, alternativas, mas nós conseguimos segurar e fomos eficientes. Vindo de quatro derrotas não é simples no quesito emocional, mas conseguimos esse resultado no Allianz. Nosso grupo é muito aguerrido, seguimos lutando, e essa Vitória veio no momento certo para dar essa segurança de que vamos continuar brigando até o final”, complementou.

A vitória no primeiro jogo do segundo turno pode ser considerada uma virada de chave para o Rubro-Negro no Brasileirão. Para o treinador, o resultado é essencial, mas a convicção no trabalho a médio prazo também é importante.

“Convicção no que está sendo feito, convicção no trabalho. Aqui a gente não trabalha em cima de resultados. É natural que o torcedor e a imprensa comentem o resultado, o jogo a jogo. Mas a gente trabalha em convicções, no médio prazo, em superação em todos os aspectos. Eu acho que a unidade e o ambiente que nós temos no Vitória, vivemos um clima maravilhoso, o staff, o vestiário… Nosso ambiente é fantástico. O que temos de melhor no clube são as pessoas. Isso tem feito a diferença, se não a gente não iria conseguir esse resultado aqui hoje”, concluiu o treinador.

No próximo final de semana, o Vitória de Thiago Carpini recebe o Cuiabá no Barradão. O jogo da 21ª rodada está marcado para as 16h de sábado, 3.