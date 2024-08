Carpini abre o jogo sobre dupla do São Paulo: "Ajudaria bastante"

Moreira (à dir.) e Rodriguinho foram indicações de Carpini ao Vitória - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O triunfo do Vitória sobre o Palmeiras neste sábado, 27, marcou a estreia de três reforços. Neris, Edu e Filipe Machado foram indicações de Thiago Carpini para o Leão e deram sua contribuição para o resultado positivo no Campeonato Brasileiro. Outros dois jogadores solicitados pelo treinador são o lateral-direito Moreira e o meia Rodriguinho, ambos do São Paulo.

Em entrevista coletiva após a última partida, o treinador revelou que entrou em contato com os dois atletas e a conversa foi positiva. A negociação, no entanto, segue em andamento e a vinda dos jogadores ainda é incerta.

“Em relação ao Moreira e ao Rodriguinho foram um pedido meu. Eu falei com os atletas, inclusive. [...] Sem dúvida que, pela capacidade e características, me ajudaria bastante. Não sei se a negociação vai acontecer, temos conversas. Mas também parte muito do interesse dos atletas, representantes. Acho que todo mundo ganha com isso, o Vitória, o São Paulo e os atletas. Eles precisam jogar e acho que aqui teriam mais oportunidades”, revelou o comandante.

“Fiz questão de entrar em contato com os atletas, assim como com Machado, Edu e Neris, que também foram minhas indicações. A primeira conversa foi muito boa. Claro que surgem dúvidas na cabeça dos atletas, eles têm o direito de refletir. Mas a conversa foi muito boa, principalmente pela relação que tenho com os dois. Agora é a parte burocrática e a vontade dos atletas. Minha parte já foi feita. Agora é saber se eles vão querer estar aqui. Se sim, vão nos ajudar muito”, complementou.

Com 20 anos, Moreira é considerado um atleta de alto potencial, mas que sofreu com lesões recentemente. Na atual temporada, ele tem nove jogos, mas tem ficado fora até mesmo do banco de reservas com frequência. Já Rodriguinho, que também tem 20 anos, entrou em campo apenas cinco vezes em 2024, a última delas contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, em maio.

No próximo final de semana, o time comandado por Thiago Carpini recebe o Cuiabá no Barradão. O jogo da 21ª rodada está marcado para as 16h de sábado, 3.