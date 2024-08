Com atacante relacionado, Vitória está pronto para pegar o Cuiabá

Elenco rubro-negro em atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória encerrou a preparação mirando a partida contra op Cuiabá, marcada para este sábado, 3, às 16h, no Barradão, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

As atividades desta sexta-feira, 2, foram abertas com a apresentação de vídeos com lances do adversário ao grupo. Já no campo prioncipal do Barradão, o grupo participou do aquecimento, comandado pelo preparador físico Caio Gilli.

Na sequência, o técnico Thiago Carpini ministrou um coletivo-tático de 11 contra 11, com simalação de ações ofensivas e defensivas. Por fim, o grupo apefeiçoou bolas paradas ofensivas e defensivas.

O volante Caio Vinícius deu continuidade a transição física, acompanhado da fisioterapia. Ele deu voltas em torno do campo. Outro que está vetado da partida é o atacante Everaldo, acometido de cansaço muscular.

A novidade entre os 24 jogadores convocados para a partida é o atacante Carlos Eduardo, relacionado pela primeira vez. O elenco está em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães.

Primeiro time na zona de rebaixamento, o Vitória ocupa a 17ª posição, com 18 pontos somados em 20 jogos disputados.