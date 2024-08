Vitória recebe o Cuiabá em 'duelo dos desesperados' contra o Z-4

Colossal encerrou ontem a preparação para o duelo deste sábado - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com a chegada do returno, os clubes que estão na parte mais baixa da tabela do Campeonato Brasileiro buscam reescrever a trajetória dentro da competição. Esse é o caso do Vitória e do Cuiabá, que dividem briga particular na Série A: a luta contra o rebaixamento. Separados por apenas um ponto e colados na classificação (ocupam o 17º e 18º lugar, respectivamente), um resultado positivo no jogo, às 16h deste sábado, no Barradão, garantirá uma fuga momentânea da zona da degola para qualquer um dos times que seja o vencedor do duelo.

A depender dos outros jogos desta rodada (21ª), caso o Colossal consiga o triunfo em casa, pode até alcançar a 14ª colocação. Pelas circunstâncias postas, os três pontos são de muita importância para ambos no confronto, mas não é exagero afirmar que para o Rubro-Negro seriam mais indispensáveis ainda, visto que o Leão tem dois jogos a mais no torneio do que os visitantes — além de ter também uma partida a mais do que o Fluminense, outro clube do Z-4.

O que anima as vozes das arquibancadas é a esperança de que o Vitória consiga repetir o desempenho da rodada anterior, quando derrubou o vasto favoritismo do Palmeiras fora de casa e ganhou por 2 a 0. E dá para ir mais longe: o jogo contra o Dourado Auriverde no primeiro turno marcou o início da melhor sequência do time vermelho e preto no torneio (quatro jogos invicto). Embora o embate tenha terminado em 0 a 0, o empate encerrou uma série de seis derrotas consecutivas e foi a primeira vez que o clube baiano pontuou sob o comando do técnico Thiago Carpini.

Preparativos e baixas

O Colossal encerrou ontem a preparação para o duelo deste sábado. O treinador focou seu treinamento principalmente na cobrança de bolas paradas. Para dar início aos trabalhos, Carpini optou por dividir seu grupo em um treino coletivo tático ‘11 contra 11’.

O elenco rubro-negro não está tão recheado como poderia, já que nomes como o do lateral Lucas Esteves e do volante José Breno não estarão entre os selecionáveis por questão de suspensão – assim como o próprio treinador.

Outro fator determinante é o alto número de jogadores lesionados, como é o caso do atacante Everaldo, que não treinou por conta de cansaço muscular, então, muito provavelmente não será opção. Situação similar à do lateral Williean Lepo, que durante a semana ficou de fora das atividades por conta de dores no joelho e sintomas gripais.

A zaga do Leão também está desfalcada, visto que Bruno Univi, que não vai a campo desde a derrota diante do Fortaleza (válida pela 17ª rodada), no dia 17 de julho, ainda está em processo de recuperação de lesão.

Histórico

Aconteceram poucos jogos oficiais entre o Vitória e o adversário na história (apenas cinco). O clube baiano leva pequena vantagem: venceu duas partidas, perdeu uma e empatou duas.

Há quatro jogos o Cuiabá não sabe o que é vencer o Leão (só ganhou em 2019, por 1 a 0, pelo Brasileiro da Série B, na Toca). No último confronto no Barradão, o Rubro-Negro levou a melhor (4 a 2). O Vitória foi às redes dez vezes no histórico geral (média de dois gols por jogo). O duelo dessa tarde marca a segunda vez que as equipes se encontram pela elite do futebol brasileiro.