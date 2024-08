Sem três atletas, Vitória realiza penúltimo treino para pegar o Cuiabá

Treino do Vitória nesta quinta-feira, 1 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória realizou, na manhã desta quinta-feira, 1, o penúltimo treino da preparação para o jogo contra o Cuiabá. O técnico Thiago Carpini, que não poderá comandar a equipe na beira do gramado, já que está suspenso, comandou um coletivo tático em campo aberto dividido em dois momentos.

O assistente Estephan Djian, que vai substituir o comandante rubro-negro, ficou responsável pelas ações ofensivas, enquanto Thiago Carpini orientou o trabalho defensivo.

Os atletas Willean Lepo, Caio Vinícius e Everaldo não participaram das atividades. O lateral segue com desconforto no joelho, agora acompanhado de sintomas gripais. Caio Vinícius está em transição e deu voltas ao redor do campo. Já Everaldo, com cansaço muscular, foi poupado.

Na manhã desta sexta-feira, 2, o elenco do Vitória encerra a preparação para o jogo contra o Cuiabá, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 3, no Barradão.