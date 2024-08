Machado celebra acordo com o Vitória: "Trabalho sendo reconhecido"

Filipe Machado está motivado em vestir a camisa rubro-negra - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após o zagueiro Neris, o volante Filipe Machado foi apresentado oficialmente pelo Vitória nesta quarta-feira, 31. Durante coletiva de imprensa, o novo reforço rubro-negro se mostrou grato pela recepção dos novos companheiros de clube e celebrou a vitória contra o Palmeiras.



"Agradeci pelo carinho que eu recebi. Não só eu, como Neris, o Edu, o pessoal que chegou. A gente sabe que é difícil mudar o clube, o ambiente. E a gente foi muito bem recebido desde que chegamos aqui. Não poderia ser de uma forma melhor. Com vitória importante que a gente precisava. Sabemos que o time não se encontra numa posição favorável na tabela, mas isso é questão de tempo, pela qualidade que a equipe tem e pelo que tem demonstrado. Podemos provar isso no último jogo. O Carpini vem dando confiança pra gente que vem chegando agora. Então é muito importante essa troca", disse Machado inicialmente.

Machado é mais um atleta indicado pelo técnico Thiago Carpini a diretoria. Ele fala do reconhecimento do trabalho realizado até chegar ao rubro-negro baiano e reconheceu a força da torcida nos jogos no Barradão.

"Particularmente fico muito feliz. Quer dizer que o trabalho vem sendo reconhecido. A gente vem fazendo um bom trabalho por onde a gente passa e já tinha alguns companheiros que já tinham comentado comigo sobre o trabalho dele [do técnico Thiago Carpini], que era um bom treinador com ideias boas. O meu estilo de jogo praticamente, pesou bastante essa conversa dele comigo, para eu vir para cá. Um clube que tem um projeto muito bom, uma torcida que apoia o time durante os 90 minutos. Isso é muito importante pela situação que a gente se encontra hoje. A gente não joga sozinho. Com o apoio do nosso torcedor, a gente vai conseguir sair dessa situação o mais rápido possível", afirmou.

Machado comentou sobre um drama pessoal que viveu ainda quando. Ainda quando defendia o Cruzeiro, ele foi submetido a um cirurgia no pulmão por conta de um problema nas membranas que envolvem o órgão.

"Eu sou um cara que tive uma história de vida muito difícil, não só na minha infância, mas depois que eu me tornei profissional. Passei por problemas de saúde e riscos de perder a vida. Toda vez que entro em campo, procuro me dedicar ao máximo a cada segundo, a cada bola dividida. O torcedor se identifica com isso. Eu procuro ser mais um torcedor dentro do campo, a todo momento do jogo, então a torcida pode esperar um jogador muito aguerrido, um jogador que vai brigar a cada segundo dentro do campo para dar alegria ao torcedor", declarou.

Sobre suas características de jogo, Machado é primeiro volante de origem, contudo pode atuar como segundo e até terceiro homem do meio de campo. Polivalente, ele afirmou que pode ajudar tanto na contenção quanto na construção de jogadas.

"Sempre joguei mais como o primeiro volante, mas já joguei como segundo e terceiro no meio de campo. O ano passado já fiz essa função, mas me acostumei a jogar mais como o 5 na frente da zaga, mas procuro ajudar na construção, na saída de bola, não perdendo a minha essência que é ser um jogador de pegada, um jogador que briga por toda a bola a todo minuto", explicou.

O Vitória abre a zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação e com 18 pontos somados. Machado reconhece o momento ruim e crê que a vitória contra o Palmeiras dará um novo rumo a equipe.

"Por onde a gente passa, a gente tem pressão, ainda mais jogando num clube grande. A gente já espera isso, mas procuramos trabalhar, fazer o nosso melhor dentro do campo. Nem sempre a gente vai sair com os três pontos, mas como a gente falou no final do jogo, fazer melhor do que a gente fez no primeiro turno, no primeiro jogo a gente tinha perdido o Palmeiras em casa, era importante a gente pontuar, não perder, e a gente conseguiu uma vitória. No segundo jogo contra o Cuiabá a gente empatou. A gente tem essa missão de vencer dentro de casa e diante da nossa torcida. É trabalhar no dia a dia para que as coisas venham a acontecer e alcançar os objetivos traçados pelo clube", pontuou.

O próximo desafio do rubro-negro baiano será contra o Cuiabá, neste sábado, 3, às 16h, no Barradão, pela 21ª rodada. São esperados mais de 20 mil torcedores apoiando a equipe nas arquibancadas. Machado falou sobre suas expectativas em atuar pela primeira vez diante da torcida vermelha e preta.

"A expectativa é gigante. Como eu falei, já joguei com o William [Oliveira], com o Wagner [Leonardo], com o Reynaldo que estava aqui. E eles já me falaram sobre o calor da torcida durante os 90 minutos, que apoiam e cantam o jogo inteiro. Isso vai ser combustível para a gente conquistar os objetivos durante o ano. Vai ser muito importante no sábado eles comparecerem em grande número para conquistarmos uma grande vitória e dar mais um passo importante no nosso objetivo", concluiu.