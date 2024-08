DM esvaziado! Vitória terá mais opções para jogo contra o Cuiabá

Luan Santos retorna aos treinamentos com bola na Toca - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini ganhará mais opções para a partida contra o Cuiabá, marcada para este sábado, 3, às 16h, no Barradão, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O departamento médico rubro-negro está esvaziado e os atletas estão liberados para trabalhar.

Leia mais:

>> Neris sobre acerto com o Vitória: "Não foi difícil tomar essa decisão"

>> Vitória tem três baixas por suspensão para o jogo contra o Cuiabá

Recuperado de problema muscular, o volante Luan Santos já voltou as atividades. O zagueiro Bruno Uvini, o meia Jean Mota e o atacante Iuri Castilho foram liberados e treinaram normalmente com o grupo no CT Manoel Pontes Tanajura.

Acometido de conjuntivite, o zagueiro Neris treinou a parte e voltará às atividades nesta quarta-feira, 31. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-esquerdo Lucas Esteves foi poupado dos treinamentos. Já o zagueiro Caio Vinícius segue em tratamento no departamento médico.

Equipe inicia preparação mirando o Cuiabá

As atividades desta terça-feira, 30, foram iniciadas pelo preparador físico Caio Gilli, que promoveu um trabalho de força. Na sequência, o auxiliar técnico Estephano Dijan ministrou trabalho de posse de bola.

Ao final, o técnico Thiago Carpini comandou um treino tático ofensivo, com finalizações a gol. O elenco volta a labuta na tarde desta quarta.

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Vitória ocupa a 17ª colocação, com 18 pontos somados.