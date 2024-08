Destaque do Vitória é escolhido para a seleção da 20ª rodada

Wagner Leonardo, zagueiro e capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos destaques do Vitória contra o Palmeiras, no último sábado, 27, o zagueiro Wagner Leonardo foi escolhido para a seleção da 20ª rodada do Brasileirão. A equipe com os melhores de cada posição foi montada por meio de votação no perfil oficial da competição.

De acordo com o Sofascore, Wagner Leonardo contabilizou seis cortes, dois chutes travados, uma interceptação, um desarme e 84% de passes certos, para uma nota de 7,3 diante do Palmeiras. O capitão da equipe comandada por Thiago Carpini é um dos xodós da torcida rubro-negra.

Veja como ficou a seleção da 20ª rodada:

Cássio (Cruzeiro)

William (Cruzeiro)

Thiago Silva (Fluminense)

Wagner Leonardo (Vitória)

Ayrton Lucas (Flamengo)

Barreal (Cruzeiro)

Gerson (Flamengo)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Arrascaeta (Flamengo)

Bolasie (Criciúma)

Hulk (Atlético-MG)

Técnico: Fernando Seabra (Cruzeiro)