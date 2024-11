Venezuela x Brasil: saiba onde assistir e provável escalação

Dorival Jr durante coletiva - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Em busca de melhorar a campanha nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira, 14, diante da Venezuela, pela 12ª rodada. A partida será no Monumental de Maturín, às 18h.

Atualmente, a Amarelinha ocupa a 4ª colocação, com 16 pontos, somando cinco vitórias e quatro derrotas nos primeiros 10 jogos. Os adversários, por sua vez, estão na 8ª colocação, com apenas 11 pontos somados, tendo a 4ª pior defesa.

Para a partida, o Brasil chega com uma grande vitória diante do Peru, por 4x0. Diferente, a Venezuela vem de uma derrota para o Paraguai, por 2x1.

Diante do momento positivo, o treinador Dorival Jr já adiantou a escalação para a partida, contando com o camisa 7 Vinicius Jr, que não atuou nos últimos jogos. Além dele, o treinador deve contar com a permanência de Igor Jesus, do Botafogo, e Raphinha como camisa 10.

Escalação do Brasil: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr, Igor Jesus e Savinho.

Ficha técnica:

Local: Monumental de Maturín, Venezuela

Horário: 18h

Onde assistir: Globo e Sportv