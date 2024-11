Em busca do pentacampeonato, capitã do Bahia aponta: "vantagem boa"

Aila, capitã e zagueira do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

De olho no pentacampeonato consecutivo, o Bahia entra em campo neste sábado, 16, diante do Vitória, pela final do Campeonato Baiano feminino de 2024. No duelo de ida, as mulheres de aço aplicaram 1x0, chegando em Pituaçu com a vantagem do empate.

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, a capitã do Esquadrão, Aila, revelou as expectativas para a decisão. A defensora relembrou o primeiro jogo, deixando claro que espera que a equipe consiga um desempenho ainda melhor.

“Conseguimos o triunfo, mas sabemos que foi uma partida abaixo do que esperávamos. Tiveram muitas coisas que queríamos ter feito e não conseguimos colocar em prática. Nesta semana estamos trabalhando bastante para tentar ajustar isso e corrigir os erros, colocando em prática no sábado”, disse Aila.

Leia mais:

>>Com música, clipe e sorteio, nova camisa do Bahia é lançada oficialmente

>>Na luta contra o câncer, esposa de Ratão diz: "Nunca estive sozinha"

>>Chamado pela primeira vez, Murillo exalta Seleção Brasileira: "É diferente"

“A gente tem uma vantagem boa, mas sabemos que a próxima partida será difícil. Estamos trabalhando os pontos que queremos melhorar, treinando para ser uma equipe ofensiva e, com certeza, conseguiremos aplicar isso em prática”, revelou a capitã do Bahia.

Em caso de triunfo ou empate, as Mulheres de aço conquistarão o quinto título seguido, sendo o quarto da capitã. Sobre o momento, a zagueira exaltou o momento e se mostrou contente.

“A gente vem trabalhando para que o título venha. Seria um momento muito feliz, conquistar novamente essa taça, principalmente ao lado da nossa torcida. Espero que possamos conseguir fazer um bom trabalho para levarmos mais essa alegria para o Bahia”, projetou a zagueira.

| Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Na última edição, o Bahia bateu o recorde de público da competição, colocando quase cinco mil torcedores nas arquibancadas. Desta vez, a expectativa é ainda maior, assim como destacou a capitã.

“É muito melhor jogar em casa, com o apoio da torcida. Isso nos incentiva bastante, passa uma energia positiva, conforto, tranquilidade. O time adversário com certeza sente mais. Espero que todos os torcedores possam comparecer ao jogo e dar o apoio para o Bahia, para o time feminino, que busca mais um título“, finalizou Aila.