Chamado pela primeira vez, Murillo exalta Seleção Brasileira: "É diferente"

Murillo, zagueiro da Seleção Brasileira, em entrevista coletiva - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A Seleção Brasileira convocada para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, conta com uma novidade: o zagueiro Murillo. Aos 22 anos, o jogador é um dos principais destaques do Nottingham Forest, da Inglaterra, e terá a oportunidade de vestir a Amarelinha pela primeira vez.

Nesta terça-feira, 12, Murillo concedeu entrevista coletiva e aproveitou a oportunidade para rasgar elogios à Seleção Brasileira. Para ele, a identificação do país com a equipe precisa ser resgatada e essa mudança tem acontecido.

“Quando a coisa é boa, a gente se acostuma e se adapta muito rápido. Acho que o futebol é assim, quanto mais você estiver focado no que tem que fazer, as coisas dão certo. Acho que no Corinthians foi isso, foi uma situação que oportunidade consegui aproveitar, no Nottingham a mesma coisa. Mas a gente sabe que a Seleção é diferente, tem um peso maior, a disputa é maior também”, afirmou Murillo.

"O Brasil tem que voltar a ter intimidade com a Seleção. Nós, jogadores, também temos consciência disso, e pode ter certeza de que está mudando muita coisa. Dos últimos jogos para cá, vem mudando muita coisa, o Brasil vem dando muito resultado. Nos últimos dois jogos, foram duas vitórias. E espero duas vitórias novamente. A gente está trabalhando muito para isso e o torcedor pode esperar um Brasil diferente nesses dois jogos”, complementou.

Cria da base do Corinthians, Murillo vê o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, como ídolo e sua principal inspiração. O experiente jogador de 40 anos foi capitão da Seleção Brasileira nas últimas três Copas do Mundo.

“O Thiago Silva é um zagueiro que sempre acompanhei, ano passado pude jogar contra ele, que me disse que eu podia estar preparado, porque minha hora ia chegar na Seleção. Para mim, é o meu ídolo, um dos maiores zagueiros do mundo. Ele me deu esse apoio e fiquei muito mais feliz pelo carinho, por ele enxergar isso”, declarou o zagueiro do Nottingham Forest.

Murillo tem a chance de estrear já no próximo jogo, contra a Venezuela, nesta quinta-feira, 14, em Maturín, às 18h. Caso não entre em campo, terá nova chance diante do Uruguai, na próxima terça-feira, 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador.