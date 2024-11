Em grande fase, Raphinha vestirá a camisa 10 da Seleção Brasileira

Raphinha comemorando gol - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Vivendo a melhor fase da carreira, o atacante Raphinha será o dono da camisa 10 da Seleção Brasileira nos próximos dois jogos das Eliminatórias. Diante da Venezuela e Uruguai, o gaúcho herdará o principal número do futebol, que já passou por Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho e Neymar Jr.

A confirmação foi feita pela Comissão técnica da Amarelinha na manhã desta quarta-feira, 13, um dia antes da 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O primeiro confronto será contra o Venezuelanos, às 18h, no Monumental de Maturín. Na sequência, enfrenta os Uruguaios, na terça-feira, 19, na Arena Fonte Nova, às 21h45.

Anteriormente, a camisa 10 vinha sendo usada por Rodrygo, na ausência de Neymar. No entanto, o atacante do Real Madrid foi diagnosticado com uma lesão nesta semana e foi cortado da convocação.

Raphinha, na temporada, soma 12 gols e oito assistências em 17 jogos vestindo a camisa do Barcelona, entre La Liga e Champions League. Na última rodada da Data Fifa, o atacante marcou 2 gols na goleada por 4x0 diante do Peru.

Veja a numeração

Goleiros

Bento - 12

Ederson - 23

Weverton - 1

Laterais

Danilo - 2

Vanderson- 13

Guilherme Arana - 6

Abner - 16

Zagueiros

Léo Ortiz - 3

Gabriel Magalhães - 14

Marquinhos - 4

Murillo - 17

Meias

André - 18

Andreas Pereira - 19

Bruno Guimarães - 5

Gerson - 15

Lucas Paquetá - 8

Raphinha - 10

Atacantes

Estevão - 22

Gabriel Martinelli - 11

Luiz Henrique - 21

Igor Jesus - 9

Savinho - 20

Vinicius Júnior - 7