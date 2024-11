Seleção Brasileira tem 75 jogadores chamados desde o fim da Copa de 2022

Murillo vem se destacando com a camisa do Nottingham Forest, surpresa da Premier League - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Após engrenar duas vitórias nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, algo que não acontecia desde as duas primeiras rodadas, a Seleção Brasileira encara hoje à noite, às 18h (horário da Bahia), a Venezuela, em Maturín (VEN), pela 11ª rodada do torneio. Mesmo com dois bons resultados nos últimos compromissos, contra Chile e Peru, o time parece que seguirá nessa nova jornada dupla de partidas seu incessante processo de renovação desde o fracasso no Mundial do Qatar.

O técnico Dorival Júnior não deve fazer muitas mudanças entre os titulares para encarar a Venezuela, mas terá no banco, por exemplo, o jovem zagueiro Murillo, estreante de número 41 no atual ciclo de convocações. Ex-Corinthians, vendido por 12 milhões de euros ao Nottingham Forest, ele não tem sequer 100 partidas no currículo de profissional, mas mesmo assim vem chamando a atenção de todos na Premier League, sendo ídolo do clube.

O canhoto Murillo, que tem 22 anos e fez 74 jogos somados no Timão e no time inglês, é o 13º zagueiro convocado desde a Copa do Qatar, o 75º jogador nas listas desse ciclo (é o 13º zagueiro chamado desde o Qatar, ao lado de Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Beraldo, Fabrício Bruno, Bremer, Ibañez, Nino, Robert Renan, Adryelson, Murilo (do Palmeiras) e Léo Ortiz.

“Estou muito feliz por realizar esse sonho. Vejo jogadores que só via pela TV ou no vídeo game, e agora divido a concentração, o campo... É um privilégio. Me sinto realizado. Se Deus permitir, será a primeira de muitas convocações. Espero cumprir o meu dever pela Seleção”, disse ontem, em coletiva, o zagueiro.

Quem também deu entrevista nesta terça foi o lateral direito Vanderson, outro que está tendo suas primeiras chances. E ele falou sobre a renovação: “No futebol brasileiro sempre surgem novos talentos. Em todo ciclo, se fala em renovação e há os jovens. Já aconteceu com outros e agora acontece com a gente. Temos que saber aproveitar as oportunidades, tentar nos integrar e adaptar o mais rápido possível e ajudar a Seleção”.

Cenário

O Brasil alcançou a quarta colocação nas Eliminatórias, com 16 pontos em 10 jogos, após os triunfos contra Chile e Peru em outubro. Na próxima terça-feira, a Seleção faz seu último jogo na temporada 2024 contra o Uruguai, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os seis primeiros classificam-se diretamente ao Mundial. A Argentina lidera a tabela com 22 pontos, enquanto a Bolívia é a sétima colocada, com 12. A Venezuela está em oitavo, com 11, e o Uruguai é o terceiro, com 16.

Após os primeiros treinos, que acontecem em Belém por uma questão de logística, o Brasil segue para a Venezuela após o treinamento de hoje. A tendência é que o time vá a campo em Maturín com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Jesus e Vinicius Júnior.