Com música, clipe e sorteio, nova camisa do Bahia é lançada oficialmente

Nova camisa do Bahia em homenagem à Carlinhos Brown - Foto: Divulgação | EC Bahia

O Bahia lançou, na manhã desta quarta-feira, 13, uma camisa especial Novembro Negro, com homenagem ao cantor e compositor baiano Carlinhos Brown. O novo manto saúda a cultura através da valorização das artes e da ancestralidade, reunindo alegria, crenças e criatividade para saudar o mês que representa a consciência negra.

A camisa é na cor azul, uma das três do Esquadrão, e de Ogum, orixá da luta e dos metais, entidade que, no Candomblé, rege Brown. Os tambores ancestrais, guias da musicalidade africana e, fundamentais na construção da cultura brasileira, também estão presentes no uniforme.

Além da camisa, a campanha contará com uma música feita por Carlinhos Brown e pelo também baiano Nizan Guanaes, publicitário renomado no Brasil. Denominada de ‘Tricolor Felicidade’, a canção também ganhará um clipe e terá um selo no novo manto tricolor.

Por fim, haverá uma promoção para os compradores da camisa envolvendo o show de reabertura do Candyall Guetho Square, que acontece no dia 24 de novembro, quando Brown recebe como convidados o Olodum e a Timbalada.

As vendas online da nova camisa começam nesta quarta, enquanto as lojas físicas iniciam a comercialização nesta quinta-feira, 14. O novo manto será utilizado pela primeira vez no confronto contra o Palmeiras, no próximo dia 20, às 18h, na Arena Fonte Nova.