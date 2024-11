Na luta contra o câncer, esposa de Ratão diz: "Nunca estive sozinha"

Rafael Ratão e esposa, Paula Marchese - Foto: Divulgação/ @paulacmarchese

Paula Marchese, há mais de uma década esposa do atacante Rafael Ratão, do Bahia, compartilhou nas redes sociais sua emocionante jornada contra o câncer de mama, destacando o apoio incondicional do marido durante todo o processo.

Após um diagnóstico de câncer triplo-negativo, Paula passou por uma cirurgia bem-sucedida em outubro para remover o nódulo, e agora se prepara para a quimioterapia. "Deus sempre esteve comigo", afirma Paula, que vê a fé como um pilar fundamental em sua luta pela cura.

Com a cirurgia e o início da quimioterapia, Paula segue confiante no tratamento. Em publicações nas redes sociais, ele compartilhou palavras de carinho e apoio, reforçando a união do casal. "Sempre juntos, meu amor", escreveu o jogador, que tem sido fundamental para Paula, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, em meio aos desafios que ela enfrenta.