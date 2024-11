Atletas baianas iniciam disputa no Pan-Americano de Ginástica Aeróbica

Campeonato Pan-Americano de Ginástica Aeróbica está sendo realizado no Panamá - Foto: Divulgação

O Campeonato Pan-Americano de Ginástica Aeróbica e a Copa Pan-Americana de Clubes 2024 tiveram seu primeiro dia de competições nesta quarta-feira, 13, com a participação de ginastas baianas que representam o Brasil na busca por medalhas.

Ellen Vitória é uma das atletas baianas promissoras da ginástica aeróbica. Ela tem 18 anos e compete na categoria Adulto e foi convocada para a seleção brasileira neste ano. Ao longo de sua trajetória, ela conquistou importantes títulos, como a medalha de ouro no Campeonato Baiano de 2023, bronze em 2024, e participou de finais importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana de 2024.

Ellen Vitória compete na categoria Adulto | Foto: Divulgação

Kerem Santos, que compete na categoria Infanto-Juvenil (15 a 17 anos), é outra promessa da ginástica brasileira. A atleta tem se destacado em sua categoria com várias conquistas, como o vice-campeonato brasileiro em 2022 e o título de campeã baiana na modalidade trio no mesmo ano. Em 2023 e 2024, ela também foi vice-campeã estadual, além de alcançar as finais do Campeonato Brasileiro e Sul-Americano em 2024.

Karem Santos compete na categoria Infanto-Juvenil | Foto: Divulgação

As atletas baianas entraram hoje em ação na fase classificatória do Pan-Americano. Ellen Vitória competiu às 16h na categoria Adulto, enquanto Kerem se apresentará às 21h.