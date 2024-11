Perdeu o fôlego? Meias do Bahia veem desempenho despencar no 2º turno

Cauly, Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro em treino no CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação/EC Bahia

O elenco do Bahia desse ano foi montado ao redor de quatro peças fundamentais: Cauly, Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Um meio-campo dos sonhos para um time que busca manter a posse da bola e uma grande circulação de passes no setor. Entretanto, o desempenho na segunda parte do Campeonato Brasileiro não vem agradando o torcedor.

No papel de primeiro volante, Caio Alexandre é a chave da saída de bola do Bahia. Ele ocupa a função de principal marcador no meio-campo, ao lado dos zagueiros, sendo fundamental na transição defensiva para o ataque.

No entanto, a queda de rendimento de Caio, refletida nas últimas atuações, preocupa a torcida. Pela primeira vez, sua titularidade está sendo questionada, com muitos pedindo pela entrada de Acevedo.

Nicolás Acevedo e Caio Alexandre em treino no Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Caio Alexandre vs Acevedo no Brasileirão 2024

- Partidas (Minutos jogados): 31 (2458) - 3 (87)

- Gols: 2 - 0

- Assistências: 0 - 0

- Bolas recuperadas por jogo: 4.1 - 2.3

- Acerto no drible: 63% - 67%

- Acerto no passe: 92% - 82%

- Nota Sofascore: 6.94 - 6.97

O pulmão do time

Jean Lucas, o motor do meio-campo tricolor, é conhecido por sua capacidade técnica e seu vigor físico, características que o destacam como um dos pilares do time. Contudo, sua performance também tem apresentado uma queda considerável, especialmente em jogos mais recentes. Contra o Juventude, foi substituído por Thaciano, que vinha atuando como centroavante. A perda de fôlego de Jean preocupa a comissão técnica, já que sua presença é vital para o controle de jogo.

Jean Lucas em campo contra o Vasco, em São januário | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Se Caio Alexandre e Jean Lucas formam a espinha dorsal da defesa e da dinâmica do meio-campo, Cauly e Everton Ribeiro são os criadores, os mestres do jogo ofensivo. Embora o camisa 8 tenha sido bastante criticado pela torcida, seu desempenho continua sendo relevante, com 4 gols e 5 assistências até agora.

Já Everton Ribeiro, capitão e líder do time, é o mais regular do quarteto e se destaca pela consistência nas atuações. A queda de rendimento do time reflete nas estatísticas de ambos, mas o capitão se mantém firme.

Cauly e Everton Ribeiro em Bahia x Criciúma - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Cauly vs Everton Ribeiro no Brasileirão 2024

- Jogos: 33 x 32

- Gols: 4 x 2

- Assistências: 5 x 5

- Minutos para participar de gol: 269 x 335

- Grandes chances criadas: 7 x 8

- Passes decisivos por jogo: 1.8 - 1.4

- Dribles certos: 47% - 43%

- Bolas recuperadas por jogo: 2.2 - 3.3

- Nota Sofascore: 6.97 - 7.75