Jornal Espanhol compara Estevão com Neymar e aponta: "Novo Rei"

Estevão durante treino com a Seleção - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Uma das maiores promessas do futebol mundial, Estevão vem vivendo grande fase e chamando atenção do mundo inteiro. O atacante, convocado pelo treinador Dorival Jr, não passou despercebido pelo Jornal Marca, da Espanha, que exaltou o jovem como "O Brasil se prepara para coroar o seu novo rei".

Aos 17 anos, Estevão é o artilheiro e o líder de assistências do Brasileirão, com 12 e 8, respectivamente. A boa temporada exalta a promessa do futebol, que já bateu um recorde do próprio Neymar. Atualmente, o jogador do Palmeiras soma 20 participações em gols na competição, ultrapassando o ex-Santos, que colaborou com 16 gols em 2016.

Leia mais:

>>Flamengo e Atlético-MG empatam sem gols em jogo atrasado do Brasileirão

>>Bahia x Vitória: Saiba detalhes e onde assistir a final do Baianão

>>Seleção Brasileira nunca perdeu para a Venezuela nas Eliminatórias

Em texto, o Marca relembrou a fala do ex-lateral-esquerdo Branco, que atualmente trabalha como coordenador na CBF e comparou o jovem de 17 anos ao próprio Neymar: “Vi muitos atletas, mas o Estêvão, com o devido respeito aos demais, é o melhor que saiu do Brasil desde o Neymar. O resto é espetacular, fenomenal, mas esse garoto tem algo mais”.

Com um início de carreira impressionante, o tempo de Estevão no futebol brasileiro já está contado. Em junho deste ano, o atacante foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões). Entretanto, vestirá a camisa dos 'Blues' apenas em julho de 2025, após o fim do Super Mundial de Clubes.

Estevão pode entrar em campo nesta quinta-feira, 14, vestindo a camisa da Seleção Brasileira de Futebol. A Amarelinha entra em campo pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante da Venezuela, às 18h.