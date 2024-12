Conselheiros do Vitória celebram aprovação do orçamento para 2025

Conselheiros durante a reunião para a aprovação do orçamento - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

O Conselho Deliberativo do Vitória aprovou o orçamento do clube para a temporada 2025. A proposta que é considerada a maior da história do clube, no valor de R$ 190.890.995,17, que projeta quase R$ 175 milhões dedicados ao futebol profissional e R$ 16 milhões referentes à divisão de base.

Foram mais de 100 conselheiros presentes no Barradão nesta segunda-feira, 16, que em ampla maioria confirmaram a aprovação. O Portal A TARDE ouviu membros do colegiado falaram suas impressões acerca da reunião.

O advogado Diego de Assis, componente da Frente Vitória Popular, explicou que a aprovação seria sem maiores problemas por entender que o orçamento condiz com as necessidades do clube para a temporada 2025.

"Foi uma reunião muito tranquila. Nós, enquanto o Frente Vitória Popular, passamos as últimas semanas de análise da proposta de orçamento que tinha sido encaminhada pra gente. Como temos também a representação no Conselho Fiscal, tivemos acesso aos relatórios dos nossos membros e também o voto do relator do orçamento no Conselho Fiscal. Nos sentimos tranquilos em aprovar hoje o orçamento, que é factível e realista. O clima também entre a maioria dos conselheiros foi esse. Esperamos que 2025 seja um ano de investimento recorde no futebol e que a gente tenha um ano histórico e repleto de conquistas e sucesso", afirmou.

O empresário João Borja, do grupo Raiz Rubro-Negra, ressaltou a tranquilidade da reunião e a transparência em relação ao esclarecimento de pontos questionados pelos conselheiros, como a questão as receitas provenientes da Globo e da Libra.

"A reunião, além de tranquila, foi bastante transparente. O Ideraldo mostra com os números o que está sendo feito, e é transparente no sentido de todos os questionamentos que a gente traze que ele sana. Inclusive algumas questões que a gente tinha dúvida sobre se a receita da Globo via Libra era antecipação ou não, ele esclareceu isso para o exercício de 2024, que é uma antecipação. E a próxima receita que entra para 2025 de 128 milhões, ela já é repasse, não vai ser mais antecipação. Isso vimos pela explanação e pelas dúvidas que foram tiradas. A expectativa como torcedor é que a gente não tenha tanta tribulação como esse ano e que esteja do meio da tabela para cima. Esse é o objetivo principal para o ano de 2025", declarou.

Com a anuência do conselho em relação ao orçamento, a tendência é que o Vitória confirme as contratações do lateral-direito Claudinho, do zagueiro Zé Marcos e do volante Ronald Lopes. Os três atletas já assinaram um pré-contrato com o rubro-negro baiano.