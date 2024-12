Conmebol confirma Bahia no pote 1 da Pré-Libertadores

Bahia está no porte 1 da Libertadores - Foto: PABLO PORCIUNCULA BRUNE / AFP

O Bahia está oficialmente no pote 1 da fase preliminar da Conmebol Libertadores de 2025. A confirmação, anunciada nesta quarta-feira, 18, no perfil oficial da Conmebol Libertadores no X, assegura ao Tricolor de Aço confrontos mais 'tranquilos', evitando duelos contra equipes tradicionais como Corinthians, Boca Juniors e Cerro Porteño nesta etapa inicial do torneio continental.

🏆 ¡Los bolilleros de la Fase 2 para el sorteo de este jueves de la Fase Preliminar de la CONMEBOL #Libertadores 2025!#GloriaEterna pic.twitter.com/iWglyFj3R5 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 17, 2024

Comandada por Rogério Ceni, a equipe baiana integra o grupo das melhores classificadas para a fase preliminar. Além do Bahia, clubes como Cerro Porteño (PAR), Barcelona (EQU) e Independiente Santa Fe (COL) também figuram no pote 1.

O sorteio, que definirá os confrontos da pré-Libertadores, acontece nesta quinta-feira, 19, às 12h. No pote 2, estão equipes como Deportes Iquique (CHI), Boston River (URU) e possíveis classificados das fases preliminares, como o Tolima (COL) e representantes do futebol boliviano.

Potes definidos para a Pré-Libertadores:

Pote 1:

Boca Juniors (ARG)

Corinthians (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Barcelona (EQU)

Independiente Santa Fe (COL)

Melgar (PER)

Bahia (BRA)

Ñublense (CHI) ou The Strongest (Bolívia 3)

Pote 2:

Ñublense (CHI) ou The Strongest ou Bolívar (Bolívia 3)

Deportes Iquique (CHI)

Boston River (URU)

Universidad Central (VEN)

Tolima ou Millonarios (COL 4)

Classificado 1ª Fase 1

Classificado 1ª Fase 2

Classificado 1ª Fase 3