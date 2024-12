Atacante argentino é o novo alvo do Bahia para reforçar o elenco

Santiago González celebra gol com a camisa do Sporting Cristal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Bahia segue atento ao mercado de olho em possíveis reforços para a temporada 2025. O nome da vez é o atacante argentino Santiago González, de 25 anos, do Sporting Cristal. A informação foi divulgada pelo jornalista brasileiro João Van Boysen, que também informou o interesse de Fluminense e Grêmio no jogador.

Santiago González atuou em 36 partidas em 2024, com 14 gols marcados e 23 assistências, todos no Campeonato Peruano. Seu contrato com o Sporting Cristal é válido até dezembro de 2026, e o jogador afirmou desconhecer as propostas.

Leia mais:

>> Bahia deve ficar no pote 1 do sorteio da Pré-Libertadores

>> Pivete de Aço: Bahia renova contrato com goleiro prodígio da base

>> 'Copa da Bahia' tem inscrições abertas até o dia 2 de janeiro

“Pelo que sei, não tive nenhuma oferta. Agora tenho que comparecer aos treinos e estou 100% envolvido no Cristal. Você sempre tem que melhorar o que fez na temporada anterior e estou muito motivado”, disse o argentino à imprensa do Peru.

González se reapresentou ao Sporting Cristal nesta segunda-feira, 16, para o início da preparação do clube para a temporada 2025, onde irá disputar a Copa Libertadores da América.