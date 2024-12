Saiba quem é o atacante que atua na Alemanha e interessa ao Bahia

Léo Scienza, atacante do Heidenheim - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com o encerramento da temporada no futebol brasileiro, o mercado de transferências já começa a ganhar força, e um dos nomes que surge como possível reforço para o Bahia é o atacante Léo Scienza, atualmente no Heidenheim, da Bundesliga. O Esquadrão monitora a situação do jogador, visando a disputa da Libertadores de 2025 — sorteio acontece nesta quarta-feira, 18. Além do Tricolor, clubes como Internacional, Grêmio, Vasco e Corinthians também monitoram a situação do jogador.

Aos 26 anos, Léo Scienza construiu praticamente toda a sua carreira no futebol europeu. Natural de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, o jogador passou pelas categorias de base de Avenida-RS, Chapecoense e Lajeadense. No Brasil, atuou apenas duas vezes como profissional, defendendo o Lajeadense na Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho, antes de seguir para o exterior.

Em 2019, iniciou sua trajetória europeia no Fanna, clube da terceira divisão da Suécia. Lá, se destacou com 10 gols em 18 partidas, ajudando a equipe a conquistar o acesso. O bom desempenho rendeu uma oportunidade no Schalke 04, da Alemanha, onde atuou pelo time B na quarta divisão, registrando números expressivos.

Posteriormente, Léo brilhou no FC Magdeburg, novamente pelo time B, onde marcou 13 gols em 10 jogos. Sua consistência chamou a atenção do SSV Ulm, da terceira divisão alemã, consolidando sua evolução no futebol europeu.

Destaque na Bundesliga

A grande virada na carreira veio na atual temporada, quando o brasileiro foi contratado pelo Heidenheim por 600 mil euros. Atuando pela primeira vez na Bundesliga, Léo Scienza soma dois gols e uma assistência em 13 partidas. Se consideradas todas as competições, como a Conference League, ele registra três gols e duas assistências em 20 jogos.

Estilo de jogo

Ambidestro e versátil, Léo Scienza pode atuar em ambos os lados do ataque, mas tem se destacado principalmente pelo setor esquerdo, onde busca infiltrações na grande área para finalizar ou servir companheiros. Essa característica tem sido um diferencial no Heidenheim e é um atrativo para clubes brasileiros como o Bahia, que buscam peças ofensivas para a próxima temporada.