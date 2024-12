Ceará recusa proposta do Bahia e estipula valor por Erick Pulga

Erick Pulga, atacante do Ceará - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O interesse do Bahia pelo atacante Erick Pulga, do Ceará, existe, e o Tricolor fez uma proposta oficial pelo artilheiro da Série B de 2024. O Vozão, no entanto, recusou a oferta por considerar os valores baixos. A informação foi divulgada pela Itatiaia.

Leia mais:

>> Conmebol confirma Bahia no pote 1 da Pré-Libertadores

>> Saiba quem é o atacante que atua na Alemanha e interessa ao Bahia

>> Atacante argentino é o novo alvo do Bahia para reforçar o elenco

Apesar de nenhum dos clubes comentar a negociação, a ideia do Ceará é receber, pelo menos, R$ 30 milhões para negociar Erick Pulga. O atacante de 24 anos tem seus direitos divididos entre o Vozão (40%), Atlético-CE (50%) e Ferroviário-CE (10%).

O valor da proposta feita pelo Bahia não foi revelado, mas envolvia também jogadores que pertencem ao Tricolor.