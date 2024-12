Vitória faz proposta por atacante do Levante, diz imprensa espanhola

Fabrício celebra gol com a camisa do Levante - Foto: Divulgação | Levante UD

Após confirmação do presidente Fábio Mota, de que o Vitória estava negociando um atacante que está no exterior, a imprensa espanhola divulgou, nesta terça-feira, 17, que o Rubro-Negro fez uma proposta oficial para contratar o brasileiro Fabrício, de 24 anos, do Levante, da segunda divisão da Espanha.

Segundo o site Cadena SER, o Vitória ofereceu 750 mil euros, além de um bônus de 30% em uma futura venda do atleta para outro clube. A situação financeira do clube é crítica e a saída do brasileiro é vista como um bom negócio para aliviar os cofres.

Fabricio não é titular da equipe e, ainda de acordo com o site, não tem mostrado um bom desempenho quando tem oportunidade de entrar nas partidas. Em agosto, o jogador sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda e não ganhou espaço após recuperação.