Presidente do Vitória revela origem de apelido "carinhoso"

O presidente do Vitória, Fábio Mota, revelou a origem de um apelido inusitado que viralizou entre a torcida: "Fábio X*ta". Queridinho dos rubro-negros, o acompanhamento do primeiro nome do profissional começou a circular em 2023, após o anúncio de um novo patrocinador.

Durante entrevista para o apresentador Zé Eduardo, nesta segunda-feira, 16, no PodZé, na BNewsTV, Fábio foi questionado se o apelido o incomodava, respondendo em negativa: "Para mim tanto faz, para mim é um apelido carinhoso da torcida, não tem problema", comentou.

Em continuidade, o presidente do Leão revelou que a brincadeira iniciou após anunciar a Fatal Model, site de acompanhantes, como patrocinadora do Leão: “Desde o momento em que assinamos com a Fatal Model, mudaram meu sobrenome”, disse o presidente do Vitória.

Para encerrar, o apresentador não perdeu a oportunidade de brincar, perguntando ao dirigente: "E aí, Fábio, você realmente é esse 'xoteiro' todo?". Com um sorriso, o presidente negou: "Não, não, sou não".