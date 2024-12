"Absoluta transparência", diz Raimundo Viana sobre contas do Vitória

Presidente do Conselho Fiscal do Vitória, Raimundo Viana - Foto: Marcello Góis / Ag. A Tarde

Presente na aprovação do orçamento para a temporada de 2025, o Presidente do Conselho Fiscal do Vitória, Raimundo Viana revelou a sua felicidade pela confiança dos conselheiros, já acreditando em coisas grandes para a próxima temporada. Além disso, garantiu a responsabilidade com o valores para com os torcedores

"O dia de hoje é mais um motivo para eu ficar alegre, alegre não, muito alegre, entusiasmado. Mais uma reunião do Conselho Deliberativo em altíssimo nível, chancelando o trabalho do Conselho Gestor, que é o orçamento do clube, uma peça elaborada com responsabilidade, com observação rigorosa, sem deixar margem para que o torcedor seja iludido. O nosso Vitória tem um futuro seguro e firme", disse o profissional.

Leia mais:

>>"Se for bom para o Vitória", diz Djalma Abreu sobre saída de jogadores

>>Conselheiros do Vitória celebram aprovação do orçamento para 2025

>>Conselho aprova proposta e Vitória terá orçamento recorde em 2025

Em busca de sanar todas as dívidas do clube, o Presidente do Conselho Fiscal do Vitória foi seguro ao afirmar sobre a transparência da equipe nos valores. Em fala, Raimundo garantiu que todos os responsáveis possuem acesso às contas, sabendo para onde está indo o dinheiro que o clube ganha e investe.

"Não foi fácil porque tem muito trabalho, mas dentro da mais absoluta transparência. Todos os conselheiros do Conselho Fiscal tiveram acesso incondicional a todas as contas do clube. Todos eles sabem para onde está indo o dinheiro que o Vitória arrecada e investe", disse o Presidente.

O Conselho Deliberativo do Vitória aprovou a proposta de orçamento para a temporada de 2025. O valor, considerado o maior da história do clube, é de R$ 190.890.995,17 e foi aprovado com ampla maioria dos conselheiros.

Com destaque para o investimento de R$ 174.690.538,94 voltados para o time profissional, além de R$ 16.200.456,23 direcionados à divisão de base, a proposta foi analisada e discutida pelos conselheiros do clube em evento que começou às 19h, no Barradão.