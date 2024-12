Ceará avalia a contratação de atacante do Vitória; entenda

Zé Hugo era peça constantemente utilizada no Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De saída do Vitória, o atacante Zé Hugo é monitorado por clubes na atual janela de transferências. De acordo com o informações do portal O Povo, o Ceará, que retornou recentemente a Série A do Campeonato Brasileiro, demonstrou interesse na contratação do jogador.

Zé Hugo trabalhou com o técnico Léo Condé no Vitória entre 2023 e 2024. Vale salientar que a comissão técnica do Vozão consultou a situação do atleta, contudo não formalizou proposta e as tratativas não foram adiante por parte dos cearenses.

Paraibano de João Pessoa, José Hugo Sousa dos Santos tem 25 anos e deu seus primeiros passos no futebol nas divisões de base do Novo Horizonte de Santa Maria-RS e posteriormente no Guarany de Camaquã-RS.

Ele se profissionalizou no Farraoupilha-RS e passou por Botafogo-PB, Nova Mutum-MT, Azuriz-PR, Coritiba e Santo André.

Zé Hugo chegou ao Vitória no segundo semestre de 2023. Ele atuou por jogos 80 com a camisa Rubro-Negra, com sete gols marcados e 11 assistências para gol. No Leão da Barra, conquistou o Campeonato Brasileiro Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.