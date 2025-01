Acusado de estupro, Valdivia volta a ter prisão preventiva revogada

Jorge Valdivia é acusado de estupro por duas mulheres - Foto: ATON CHILE/ AFP

A Suprema Corte do Chile revogou, nesta segunda-feira, 6, a prisão do ex-jogador Jorge Valdivia e tentou que ele cumprisse prisão domiciliar noturna enquanto eram investigadas as acusações de estupro feitas por duas mulheres.

Valdivia, de 41 anos, estava preso preventivamente desde o dia 30 de novembro de 2024.

“Fica sem efeito a resolução (...) pela qual foi imposta a medida cautelar pessoal de prisão preventiva”, diz a decisão da Suprema Corte, que acatou um recurso apresentado pela defesa do ex-jogador.

Leia mais:

>>Garro, do Corinthians, volta ao Brasil após acidente na Argentina

>>"Vai ser um ano mágico", diz Caio Alexandre em reapresentação do Bahia

>>Botafogo acerta com casa de apostas como nova patrocinadora master

Valdivia, que teve duas passagens pelo Palmeiras (2006-2008 e 2010-2015), cumprirá prisão domiciliar noturna, sem poder deixar o Chile, e não poderá se aproximar das duas mulheres que o acusa.

Ele foi preso pela primeira vez em 22 de outubro, depois de ter sido denunciado por estupro. Dias depois, recebeu uma segunda denúncia.

No dia 4 de novembro, sua prisão preventiva foi revogada e a prisão domiciliar noturna foi imposta, até que voltou a ser preso em uma nova ordem judicial em 30 de novembro.

Valdivia fez parte da chamada 'Geração dourada' e foi campeão da Copa América em 2015, além de ter disputado as Copas do Mundo de 2010 e 2014.

Pelo Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista (2008), a Copa do Brasil (2012 e 2015) e a Série B do Campeonato Brasileiro (2013).