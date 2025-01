Vitória anuncia lateral-esquerdo Hugo, ex-Botafogo

Hugo chega ao Vitória por empréstimo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Esporte Clube Vitória anunciou, na tarde desta terça-feira, 7, a contratação do lateral-esquerdo Hugo, que chega por empréstimo junto ao Botafogo para a temporada de 2025. No ano passado, o jogador se destacou como garçom, somando 7 assistências em 33 jogos, além de ter marcado dois gols.

A chegada de Hugo faz parte da estratégia do Leão para fortalecer o elenco para a disputa de cinco competições neste ano: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.

Sob o comando de Thiago Carpini, a equipe mira seguir a boa fase do segundo turno do Brasileirão 2024, onde o time terminou com uma campanha positiva e pretende melhorar ainda mais seu desempenho em 2025.

No Botafogo, Hugo perdeu espaço com a chegada de Alex Telles, mas chega ao Vitória com o objetivo de disputar a vaga de titular na lateral-esquerda com Lucas Esteves.