'Ainda Estou Aqui' usou a Rouanet? Comentário de Bolsonaro surpreende

"Ainda Estou Aqui" não usou verbas da Lei - Foto: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) surpreendeu com indireta após a vitória de Fernanda Torres no Globo do Ouro. A atriz conseguiu a estatueta pelo trabalho em "Ainda Estou Aqui", longa dirigido por Walter Salles.

O político sugeriu que o governo Lula tem priorizado recursos para a Lei Rouanet. Ele repostou um vídeo de dezembro passado em que um homem reclama da "indústria das balsas" em Goiânia e, em seguida, reclamou da Rouanet.

"O investimento em infraestrutura é rechaçado pela gestão Lula e, coincidentemente, jamais cobrado por outros governantes de outrora. Enquanto isso, a Rouanet?", declarou Bolsonaro.

O comentário dele foi no dia seguinte à conquista importante para o cinema nacional e gerou debate sobre verba pública para a produção.

No entanto, apesar da indireta de Bolsonaro, "Ainda Estou Aqui" não captou recursos da Lei Rouanet. A produção, que é original Globoplay, não teve a autorização para obter verbas por uma proibição da própria lei.