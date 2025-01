Fernanda Torres critica pressão por Oscar após Globo de Ouro: "Já deu"

Fernanda Torres descartou chances de ser indicada como Melhor Atriz na maior premiação do cinema - Foto: Reprodução | Globo News, TNT

Vencedora do Globo de Ouro 2025 como Melhor Atriz de Drama por sua atuação em 'Ainda Estou Aqui', Fernanda Torres desabafou sobre a pressão que tem enfrentado após a vitória histórica. Em entrevista ao vivo para o 'Estúdio i', da GloboNews, a atriz declarou não acreditar em uma possível indicação ao Oscar e revelou estar satisfeita com os resultados já alcançados.

"Eu estou feliz com o que Deus me deu, e vocês não me chateiem, dizendo agora: 'E agora, hein? Vamos lá pro Oscar'", disse Fernanda, mostrando desconforto com as expectativas em torno de seu nome.

Apesar de descartar chances de ser indicada como Melhor Atriz na maior premiação do cinema, a atriz destacou o potencial do filme dirigido por Walter Salles. "Eu acho que o filme [Ainda Estou Aqui] vai estar [indicado] como Filme Estrangeiro, grandes chances. Lá estarei com o Walter, fechando esse período de ouro da minha vida, com esse diretor que é meu parceiro, meu irmão, um cara a quem eu devo muito", afirmou.

Fernanda também comentou sobre o intenso trabalho de campanha para o Globo de Ouro e reforçou que já se sente realizada: "Eu acho difícil eu estar entre as cinco [indicadas a Melhor Atriz no Oscar]. Eu acho que já deu, gente, pra mim. Estou feliz, obrigada."



Com a vitória no Globo de Ouro, Fernanda Torres se tornou a primeira brasileira a levar a estatueta na categoria de Melhor Atriz de Drama, marcando um momento histórico para o cinema nacional.

