Fernanda Torres pode ter sedimentado seu caminho rumo ao Oscar

Fernanda Torres em “Ainda Estou Aqui", de Walter Salles - Foto: Alile Dara Onawale/Dvulgação

A disputa era apertadíssima. Angelina Jolie dá vida à diva Maria Callas; Nicole Kidman faz o papel de uma mulher em um caso extraconjugal tórrido com um rapaz mais jovem; a personagem de Tilda Swinton escolhe a morte assistida em filme de Pedro Almodóvar; Kate Winslet encarna uma fotógrafa de guerra; e teve até o retorno de Pamela Anderson como uma dançarina de um programa decadente de TV.

Mas não deu para nenhuma delas. Fernanda Torres foi quem levou o Globo de Ouro de Melhor Atriz – Drama na noite deste domingo por sua performance em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. É uma vitória inédita para uma brasileira e não só importante para o cinema e para a cultura nacionais, como sedimenta o caminho dela para uma indicação ao Oscar, premiação máxima da indústria cinematográfica estadunidense.

O prêmio para Torres no Globo de Ouro demonstra a relevância e o respeito que ela conquistou nesta temporada, desde que o filme foi exibido no Festival de Veneza, em setembro. Ali ela perdeu o troféu de melhor atriz para Nicole Kidman, que estava cotada para ganhar o Globo, por isso a vitória da brasileira foi uma grande surpresa.

Ela mesma disse estar feliz apenas com a indicação e achava que suas chances de vitória eram nulas.

Há alguns anos, Hollywood vem se abrindo para as produções faladas em língua não-inglesa para além do reconhecimento na categoria de filme internacional. Contexto muito diferente de 1999 quando a mãe, Fernanda Montenegro, ao concorrer por Central do Brasil, também dirigido por Salles, não venceu – no Globo de Ouro, a grande atriz perdeu para Cate Blanchett e no Oscar, para Gwyneth Paltrow.

Agora, a situação é diferente, mais aberta aos filmes de fora dos Estados Unidos, mas nem por isso mais tranquila. Na categoria de filme estrangeiro, não deu para o brasileiro mais uma vez. O francês passado no México Emilia Pérez foi o vencedor, incluindo o prêmio de Melhor Filme – Drama. Certamente é o grande concorrente do Brasil, mas que tem agora uma brava brasileira para bater de frente na luta pela estatueta dourada.

Caminho para Oscar

Isso não significa, no entanto, que tudo sejam flores no percurso rumo ao Oscar. Isso porque, este ano, a disputa na categoria de atuação feminina está realmente intensa, mais que para os atores. O Globo de Ouro divide as indicações em Drama e em Comédia/Musical, seis em cada. Já no Oscar são apenas cinco indicações ao todo. Isso torna a contenda ainda mais acirrada.

Além das concorrentes que ela teve no Globo, Torres enfrenta atuações fortes, como Mikey Madison, de Anora; Karla Sofía Gascón, de Emilia Pérez; e também Demi Moore, no filme de terror A Substância, cuja vitória no Globo de Ouro também fez subir suas apostas para concorrer ao Oscar.

A disputa nesta categoria, no entanto, ganha um novo fôlego com a recente vitória de Torres. Se antes ela parecia concorrer por fora, agora está mais perto de uma indicação, ainda que nada esteja garantido – os indicados serão divulgados no próximo dia 17 de janeiro. Mas já podemos comemorar uma trajetória até aqui virtuosa e merecedora.