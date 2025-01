"The Last of Us" ganha previsão de estreia e novo teaser impactante

Novo teaser foi divulgado, destacando os perigos dos infectados em Seattle - Foto: Reprodução | YouTube

A aguardada segunda temporada de "The Last of Us" estreia em abril, conforme anunciado pela Sony durante a CES 2025. Junto com a revelação da data, um novo teaser foi divulgado, destacando cenas intensas de Abby (interpretada por Kaitlyn Dever) e os perigos dos infectados em Seattle.

A trama seguirá uma parte do aclamado jogo The Last of Us Part II e promete explorar seus eventos ao longo de, pelo menos, mais uma temporada. Diferentemente do primeiro ano, a segunda temporada terá menos episódios, mas a Max já planeja uma terceira temporada mais extensa para complementar a história.

Na nova fase, Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) continuam enfrentando os desafios de um mundo pós-apocalíptico devastado por uma infecção fúngica e dividido por facções violentas. Abby, personagem central desta temporada, é uma soldado com sede de vingança, cuja trajetória cruza perigosamente com a de Joel e Ellie, mudando o destino de ambos para sempre.

Onde assistir The Last of Us

Os novos episódios chegam à HBO e ao streaming Max em abril, embora a data exata ainda não tenha sido divulgada. Enquanto isso, a primeira temporada está disponível na plataforma para quem quiser se preparar para a próxima etapa dessa emocionante história.

Confira o novo teaser de The Last of Us