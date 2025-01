'Duna: A Profecia': Série é renovada para segunda temporada pela HBO

A trama mergulha nos bastidores da fundação da misteriosa ordem Bene Gesserit - Foto: Divulgação

A HBO confirmou a renovação de 'Duna: A Profecia' para uma segunda temporada poucos dias antes do episódio final de sua primeira leva de capítulos. A série, um spin-off da aclamada franquia Duna, estreou em 17 de novembro e rapidamente conquistou uma base de fãs, explorando a origem da Bene Gesserit, uma ordem secreta de mulheres com habilidades extraordinárias.

A showrunner Alison Schapker realizou uma coletiva de imprensa virtual para anunciar a continuidade da produção e adiantar detalhes intrigantes sobre o próximo ano. “Como a irmandade sobrevive é uma parte muito presente da segunda temporada”, revelou.



Ambientada 10 mil anos antes da saga de Paul Atreides e da luta pela libertação de Arrakis, a trama mergulha nos bastidores da fundação da misteriosa ordem. As duas partes do filme Duna, dirigidas por Denis Villeneuve, também estão disponíveis no catálogo da Max.