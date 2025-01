Elenco de 'O Auto da Compadecida 2' faz pré-estreia em Salvador

Evento reuniu parte do elenco do longa, além de convidados e outras personalidades - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Salvador recebeu um pouco do fantástico mundo de Ariano Suassuna nesta quinta-feira, 19, com a pré-estreia de 'O Auto da Compadecida 2'. Realizado em um cinema da capital baiana, o evento reuniu parte do elenco do longa, além de convidados e outras personalidades.

Estrela da produção, Matheus Nachtergaele marcou presença no tapete vermelho soteropolitano. Em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE, o intérprete de João Grilo falou sobre a parceria com Selton Mello, o Chicó, mais de 20 anos após o primeiro filme.

“Selton e eu não trabalhamos muito juntos depois do Auto. Portanto, a gente passou muito mais tempo juntos sendo João Grilo e Chicó, do que em algum bar ou em alguma festa, ou mesmo em algum set de cinema. Isso foi muito bom na retomada, porque a gente, quando se vestiu de personagem, se reconheceu, se emocionou e voltou imediatamente a formar uma dupla complementar".

Para o ator, o impacto cultural do Auto é tão grande a ponto de o transformar no "filme de cabeceira" dos brasileiros. "É o filme brasileiro mais visto de todos os tempos. A gente não tem o controle da quantidade de espectadores do Auto, porque estreou como minissérie, com muito sucesso. Foi reprisado na TV muitas vezes, no cinema bombou, o DVD vendeu feito água, depois ele é repetido sem parar nos streamings, pirataria, e por aí vai".

O artista abordou ainda a expectativa do público e reafirmou que a sequência não pretende ser maior do que o filme original. “Fazer o segundo deu frio na barriga, porque todo mundo vai ter uma opinião sobre como seria isso, como deveria ser isso. Mas o fato é que a gente não quer superar o clássico que a gente fez. Não somos os mesmos, a gente quer homenagear os 25 anos desse sucesso,” finalizou o ator.

Matheus Nachtergaele recebeu fãs e amigos na pré em Salvador | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Quem também compareceu foi Virgínia Cavendish. Trazendo uma Rosinha mais moderna e empoderada, que passou por reviravoltas na trama, a atriz falou sobre as mudanças de personalidade da personagem nas duas produções.

“Ao longo da história, a mulher sempre foi retratada como alguém que só se completaria com o seu par romântico, e o filme mostra que não é assim, que a mulher pode existir sem o homem, com sua própria vida, trabalho, felicidade e autonomia. O amor romântico é importante, mas não é a base estrutural da vida da mulher, como o cinema muitas vezes tenta passar”, disse.

"O Auto da Compadecida 2 é uma celebração, uma festa, é muito emocionante, é muito engraçado. É um filme para toda a família, é um filme com personagens muito amados pelo público brasileiro", completou.

Baiano de Santo Antônio de Jesus, Luís Miranda se tornou o carioca Antônio do Amor na produção. O malandro, que surge como um grande amigo de João Grilo, afirmou que trazer um novo personagem para o universo do Auto da Compadecida foi um desafio. “Eu acho que esse é o maior desafio de todos os atores: se reinventar. A ideia de se reinventar foi uma coisa que sempre foi premissa no meu trabalho.”

Ele também comentou sobre o processo criativo e abordou a possibilidade de o personagem se tornar uma caricatura. “Eu bebi muito no Chico Anísio e nos malandros que eu conhecia para poder encontrar esse lugar [...] O trabalho é para parecer sempre real, é nisso que a gente aposta. Eu não tenho medo da caricatura, a caricatura também é uma forma de expressão".

Virgínia Cavendish. a Rosinha | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Pré estelar

Lotada, a pré precisou ser dividida em duas salas no cinema. Além do elenco estelar do longa, outros nomes da dramaturgia baiana como Tânia Toko, Lyu Arisson, Edvana Carvalho e Evaldo Macarrão foram conferir o evento. E para não faltar o costume, Matheus Nachtergaele incorporou João Grilo e encenou a famosa prece do personagem para "abençoar" as sessões.



O Auto 2 inova ao utilizar tecnologia de LED e cenários digitais para criar o universo nordestino. Para a diretora Flávia Lacerda, a novidade devolve ao Auto a teatralidade da obra de Suassuna.

"Eu acho que o primeiro Auto tinha uma certa frustração, porque, apesar dele ter um tom teatral, foi realizado numa cidade real. E a gente sempre quis, e pensou, que nesse segundo, a gente pudesse dar uma roupagem que combinasse mais com esse universo. Não é um diálogo realista para ser tratado de forma naturalista. É um diálogo teatral e a gente gostaria de fazer uma encenação para ele acontecer".

Segundo Flávia, o cenário digital foi composto a partir de elementos arquitetônicos reais, vistos nas cidades nordestinas. "Foi uma pesquisa exaustiva das fachadas mais bonitas, das platibandas, das cores que tem no interior do Sertão nordestino". A iniciativa foi elogiada pelo dramaturgo baiano Elísio Lopes Jr., que esteve presente na pré. “Eu acho que a gente está vivendo um tempo em que as tecnologias precisam estar a serviço da nossa narrativa. O estudo de inteligência artificial, o estudo de novas técnicas de filmar as histórias vem para baratear e para deixar nossa imaginação fluir com mais riqueza.”

Diferente do primeiro filme, o segundo não tem um texto completo de Ariano Suassuna (1927-2014) para o roteiro se embasar. Neto do escritor paraibano, João Suassuna disse que o projeto da sequência foi trabalhado em conjunto com a família e a produção por mais de cinco anos.

"Dá para se perceber um respeito à coerência de Ariano. Eu digo que é mais do que celebrar a memória, é a gente, junto com todo o povo brasileiro, levar adiante essa chama que não se restringe a família Suassuna. É uma chama imortal. Que nos inspira, nos ilumina, nos impulsiona".

Ele conta que o Auto 2 foi aprovado, inclusive pela viúva de Ariano, a artista plástica Zélia Suassuna, primeira e única namorada do escritor. "Quando terminou o filme, ela puxa meu braço e disse: 'meu filho, essa foi a homenagem mais linda que eu podia receber na minha vida'. Então ali eu disse: 'eu entrego o filho para o Brasil', porque se minha avó já aprovou, está aprovado, e o povo brasileiro vai aprovar".

Da esq p/ direita: João Suassuna, Matheus Nachtergaele, Edvana Carvalho, Luís Miranda, Tânia Toko e Virgínia Cavendish | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Sinopse de O Auto da Compadecida 2

O Auto da Compadecida 2 acompanha a vida tranquila de Chicó na cidade fictícia de Taperoá, onde ele sobrevive vendendo esculturas de santos e narrando a ressurreição de João Grilo, seu amigo desaparecido há 20 anos, que ele acredita estar morto novamente. No entanto, João Grilo reaparece cheio de planos que prometem agitar a cidade.

O elenco traz novos personagens, como Taís Araújo no papel da Compadecida, Humberto Martins como o ambicioso Coronel Ernani, Eduardo Sterblitch como Arlindo, o astuto dono da rádio local, e Fabíula Nascimento como Clarabela, filha do Coronel, que se encanta pela simplicidade de Chicó, além do retorno de Enrique Diaz como Joaquim Brejeiro, agora trabalhador nas terras do Coronel.

O filme se passa 20 anos depois da primeira história, e Guel Arraes retorna à direção, agora com a colaboração da diretora Flávia Lacerda.



‘O Auto da Compadecida 2’ tem produção da Conspiração e da H2O Produções.



Veja o trailer: