'Quarto do Pânico' ganha versão nacional e protagonista é definida

O Brasil ganhará uma versão do sucesso 'Quarto do Pânico', suspense aclamado em todo o mundo. A Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, está trabalhando no telefilme para venda a plataformas de streaming.

A versão original, com o título de 'Panic Room', é do cineasta norte-americano David Fincher e foi estrelado por Jodie Foster. A nova versão terá Isis Valverde no papel principal e será dirigida por Gabriela Amaral Almeida.

O roteiro foi adaptado por Fábio Mendes (“Dom” e “Velhos Bandidos”, em produção).

Na adaptação, uma mulher que acabou de perder seu marido é obrigada a se refugiar com sua filha pré-adolescente no quarto secreto da casa onde moram. Isso acontece depois que ladrões invadem o local para roubar algo que se encontra justamente onde as duas estão escondidas.

“Além de um enredo extremamente atual, desenvolvemos um thriller eletrizante, que traz além de tudo uma discussão ética importante. A história, um IP (propriedade intelectual) da Sony, veio ao encontro do que estávamos procurando: um produto que permite grandes performances do elenco e direção em uma narrativa capaz de agradar ao grande público”, comenta Thiago Teitelroit, Direção Artística de Ficção na Floresta.