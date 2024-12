Selena Gomez responde críticas por ‘Emilia Pérez’: “Fiz o meu melhor”

Atriz quebrou o silêncio após receber críticas negativas por sua atuação em 'Emilia Pérez' - Foto: Divulgação

Selena Gomez quebrou o silêncio após receber críticas negativas por sua atuação em 'Emilia Pérez', filme dirigido por Jacques Audiard, lançado recentemente nos Estados Unidos. Em seu perfil no TikTok, a atriz respondeu às declarações do ator Eugenio Derbez, que detonou seu desempenho na produção.

“Eu entendo de onde vêm [as críticas]... peço desculpas, eu fiz o meu melhor com o tempo que me foi dado”, escreveu Gomez. “Isso não tira o quanto de trabalho e coração eu coloquei neste filme”, completou a artista.

As críticas de Eugenio Derbez ocorreram durante o podcast 'Hablando de Cine'. Na ocasião, o ator descreveu o trabalho de Selena como “indefensável” e criticou a representação latina no filme: “Sinto que eles não falam espanhol. Quando vejo um filme russo ou alemão legendado, por exemplo, há algo mais autêntico ali. Aqui não foi assim.”

Na trama de 'Emilia Pérez', uma advogada, interpretada por Zoe Saldaña, é procurada por um chefão do tráfico de drogas que deseja realizar seu maior sonho: uma cirurgia de redesignação sexual para viver como mulher. O papel do criminoso em transição é vivido por Karla Sofía Gascón, enquanto Selena Gomez interpreta sua esposa.

'Emilia Pérez' conquistou o Prêmio do Júri e o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes 2024, este último dividido entre as protagonistas Selena Gomez, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Adriana Paz.

No Brasil, o longa chegará aos cinemas pela Paris Filmes em 6 de fevereiro de 2025.