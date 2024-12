Cine Kurumin leva programação para territórios indígenas

Evento é o principal festival dedicado à exibição e formação de público para o cinema indígena - Foto: Divulgação

A 9ª edição do Cine Kurumin – Festival de Cinema Indígena, realizada em Salvador, teve a programação ampliada para os territórios indígenas da Bahia. Após as comunidades Payayá (Chapada Diamantina) e Pataxó, o evento chega ao povo Tupinambá (Litoral Sul da Bahia), de 19 a 21 de dezembro.

Leia também

>>> 'Ainda Estou Aqui' é pré-indicado ao Oscar 2025; veja lista

>>> Tourinho faz anúncio importante sobre o “Projac” de Salvador

>>> 'Enrolados' terá filme live-action com famoso nome do cinema

Na programação, o Cine Kurumin apresentou, além dos filmes selecionados para a Mostra Competitiva, Mostras Especiais como “Minérios são lascas de céu”, com filmes de realização Yanomami, que foram exibidos na Chapada Diamantina, local historicamente impactado pela mineração.

“Para nós da comunidade Payayá, o audiovisual é uma arte que impulsionou nossas atividades e o Cine Kurumin vem para complementar as nossas conquistas”, afirma o cacique Juvenal Payayá.

Principal festival dedicado à exibição e formação de público para o cinema indígena, o Cine Kurumin encerra as atividades desta edição no Território Tupinambá de Olivença, destacando a volta do Assojaba na Abertura com o debate "Retomando narrativas: a volta do Manto Tupinambá”, protagonizado por lideranças indígenas.

“Uma janela para as imagens de povos originários, o Cine Kurumin também possibilita o diálogo intercultural com os cineastas indígenas, provocando debates sobre os filmes e as questões indígenas contemporâneas. Esse encontro intercultural cria aproximações com a realidade atual dos mais de 200 povos que vivem no país, somando cerca de 1,7 milhões de pessoas”, afirma Thais Brito, diretora e curadora do Cine Kurumin.