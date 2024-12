Tourinho faz anúncio importante sobre o “Projac” de Salvador

Polo de Cinema vai ser construído no Subúrbio Ferroviário, na antiga fábrica São Braz - Foto: Reprodução | Instagram @pedrotourinho

O secretário municipal de Cultura (Secult), Pedro Tourinho, fez um anúncio importante sobre o “Projac” que será construído em Salvador. Em uma publicação no Instagram, nesta segunda-feira, 16, o gestor celebrou um “marco importante”: o início da desapropriação da área que será transformada no Polo de Cinema, os Estúdios Salvador, que vai ficar localizado no Subúrbio Ferroviário, na antiga fábrica São Braz, em Plataforma.

“Qual outra cidade no mundo terá estúdios de cinema de frente para o mar?”, escreveu Tourinho. Junto com o texto, ele publicou imagens do local e mostrou o projeto, que faz parte do programa municipal SalCine e vai contar com serviços, escola e cinema; locadora; oficinas e depósitos; estúdios, escritórios; e área externa flexível.

O secretário disse que fez uma visita técnica no local em 2023. “Uma das fotos aí são de uma visita técnica que fiz ao espaço ano passado. Identificamos a área, provocamos o mercado, a indústria respondeu com interesse durante um de nossos eventos com players e estamos seguindo em frente”, comemorou Tourinho, que seguiu: “Um projeto estratégico que promete potencializar nossa economia criativa, criar um novo eixo de crescimento para toda cidade, gerar centenas de empregos e consolidar Salvador como novo centro nacional na produção audiovisual”.

O chefe da pasta afirmou que, em 5 anos, “o cinema será um dos mais importantes setores industriais da economia de Salvador e estamos construindo este futuro com oportunidades e crescimento para todos”.

Desapropriação

A gestão municipal publicou no Diário Oficial do Município (DOM) na última sexta-feira, 13, a desapropriação de dois terrenos localizados no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário, para abrigar o espaço.

As áreas, que possuem 10.255,34m² e 26.280,68m², respectivamente, pertencem à antiga fábrica têxtil São Brás, situada na Rua Almeida Brandão, desativada desde 1968 e encontra-se às ruínas.

A implantação dos Estúdios Salvador, conforme antecipado por A TARDE, será feita por meio de Parceria Público Privada (PPP). A proposição, que consta no programa de governo do prefeito reeleito Bruno Reis (União Brasil), está sendo estruturada por uma Manifestação de Interesse Privado (MIP).

Em entrevista ao Portal, em setembro deste ano, o secretário da Cultura, Pedro Tourinho projetou que o espaço será o maior polo de estúdios fora do eixo Rio-São Paulo, e será concedido para produção de séries e novelas.

“A gente entende que vai ter um impacto gigante e vai trazer uma nova atividade econômica. Acreditamos também que o audiovisual tem potencial de ser uma das atividades econômicas mais importantes de Salvador dos próximos três ou quatro anos”, disse.

O decreto foi publicado no Diário da última sexta com autorização da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) para a concessão do espaço. O documento também conta com assinatura da Secretária de Governo (Segov), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda e do Procurador Geral do Município.