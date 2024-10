PL que cria Bahia Filmes avança e será enviado para ALBA

Projeto prevê ações em conjunto com outras secretarias estaduais - Foto: Divulgação | Ato3 Produções

O projeto de lei que cria a Bahia Filmes, iniciativa do governo do estado para incentivar a produção audiovisual baiana, já está pronto e será enviado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) na próxima semana. Segundo o titular da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA), Bruno Monteiro, o projeto foi construído “após muito diálogo com o setor do audiovisual e a sociedade civil”.

“É um trabalho que foi construído ao longo dos anos por essas entidades. Nós vimos, no ano passado, a criação de um grupo de trabalho interno no governo envolvendo diversas secretarias. Chegamos a um texto que na próxima semana será enviado à ALBA para que nós tenhamos a Bahia Filmes como uma realidade. A primeira empresa estadual de audiovisual do Brasil ainda este ano”, disse o gestor nesta quarta-feira, 2, em conversa com a imprensa na sede da Secult-BA.

A Bahia Filmes, um dos principais compromissos assumidos pela Secretaria de Cultura no Programa de Governo Participativo de 2022, integra o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do governo estadual. Trata-se de uma empresa pública de audiovisual com o objetivo de impulsionar a cadeia produtiva do setor na Bahia, promovendo o cinema independente e nacional.

O projeto também prevê ações em conjunto com outras secretarias estaduais para capacitar profissionais em comunidades de diversos territórios baianos.