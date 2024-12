'Enrolados' terá filme live-action com famoso nome do cinema

Até o momento, a Disney não anunciou uma data de estreia - Foto: Reprodução | Disney

Um dos maiores sucessos da Disney, a animação ‘Enrolados’ (2010) deve ganhar uma versão em live-action. O longa vem sendo mencionado nos bastidores desde 2020, quando surgiram os primeiros rumores, mas agora estaria finalmente avançando.

Segundo o site Deadline, o diretor Michael Gracey está em fase final de negociações para comandar a produção. Ele é conhecido por dirigir ‘Better Man: A História de Robbie Williams', que estreia internacionalmente no Natal e chega ao Brasil no dia 6 de fevereiro.

Inspirado no conto dos Irmãos Grimm, Enrolados conta a história de Rapunzel, uma princesa com cabelos magicamente longos que vive confinada em uma torre. Sua vida muda quando Flynn Rider, um charmoso ladrão, a ajuda a fugir e a explorar o mundo além de sua prisão. Na versão animada, lançada em 2010, o filme conquistou o público com sua mistura de humor, aventura e músicas memoráveis.

A nova adaptação terá roteiro de Ashleigh Powell (‘O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos'), mas ainda não há confirmação oficial sobre o diretor. Diferentemente de outros live-actions, como ‘A Dama e o Vagabundo' e ‘Lilo & Stitch’, que foram diretamente para o Disney+, a nova versão de Enrolados será lançada nos cinemas.

