Robert Pattinson fica fora de filmagens de ‘Batman 2’; entenda

Robert Pattinson como Batman - Foto: Divulgação

As filmagens de ‘Batman 2’ estão previstas para começar em fevereiro de 2024, mas podem ocorrer sem a presença de Robert Pattinson no início das gravações. O ator, que interpreta o protagonista, está comprometido com o próximo filme de Christopher Nolan, cujas gravações coincidem com o cronograma do longa dirigido por Matt Reeves.

Leia mais:

>> Ator de 'Stranger Things' e 'Dinastia' morre aos 77 anos

>> Artista de 'Oppenheimer' revela ser pessoa trans masculina não binária

>> Diretora afirma que ‘Ainda Estou Aqui’ está quase garantido no Oscar

Segundo os jornalistas Jeff Sneider e John Rocha, a produção já está avançando na composição do elenco, com o diretor Matt Reeves em busca de atores para o papel do novo vilão. A expectativa é que os detalhes das gravações sejam finalizados em breve para acomodar os compromissos de Pattinson.

Lançado em 2022, o primeiro filme da nova saga trouxe um Bruce Wayne jovem, em seus primeiros anos como o Cavaleiro das Trevas. O elenco incluiu Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Colin Farrell como Pinguim, Paul Dano no papel do Charada e Jeffrey Wright como o Comissário Gordon. A trama apresentou Batman enfrentando o Charada enquanto lidava com mafiosos de Gotham City, marcando um tom mais sombrio e investigativo.

Com estreia marcada para outubro de 2026, 'Batman 2' gera grandes expectativas, especialmente pela possibilidade de introduzir um novo antagonista para o herói.