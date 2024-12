Ator de 'Stranger Things' e 'Dinastia' morre aos 77 anos

Mark Withers faleceu no último mês - Foto: Divulgação | Netflix

Mark Withers, que nos últimos anos esteve em séries da Netflix, como 'Stranger Things' e 'Sense8', morreu há duas semanas atrás, aos 77 anos. O anúncio, porém, somente veio à tona neste sábado, 7.

Em comunicado aos fãs e à imprensa, a filha do ator, Jessie Withers, comunicou a morte e explicou a causa.

"Ele enfrentou a doença com a mesma força e dignidade com que se dedicada ao seu ofício, criando um legado de calor, humor e dedicação, junto com sua notável habilidade de tornar cada papel inesquecível", declarou a filha à revista americana Variety.

Ela ainda completou: "O talento de Mark e seu comprometimento com a indústria serão lembrados com carinho por colegas, amigos e fãs".

Entre os trabalhos de Withers está o legista Gary, da primeira temporada de 'Stranger Things', da Netflix. Seu último trabalho foi no longa 'The Creatress', em 2019.