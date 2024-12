Netflix traz 'Round 6' da vida real a São Paulo com prêmio milionário

A Netflix vai realizar uma versão da vida real de ‘Round 6’ em São Paulo. - Foto: Divulgação | Netflix

Inspirada na popular série sul-coreana, a Netflix vai realizar uma versão da vida real de ‘Round 6’ em São Paulo. O evento, batizado de ‘Round 6K’, acontecerá no Parque Villa-Lobos no dia 14 de dezembro, reunindo 2 mil participantes que competirão por um prêmio de R$ 1 milhão em certificação de ouro.

Para conquistar uma vaga, é necessário se inscrever gratuitamente no site oficial entre os dias 5 e 7 de dezembro. Durante o processo de inscrição, os candidatos já enfrentam uma primeira prova: um quiz sobre a série. Somente os 2 mil participantes com as melhores pontuações serão selecionados para a etapa presencial.

No dia do evento, os competidores terão desafios inspirados nos jogos de ‘Round 6’, como ‘Batatinha Frita 1, 2, 3’ e o cabo de guerra. Além disso, enfrentarão um labirinto e uma corrida de 6 quilômetros.

A Netflix esclarece que as inscrições são exclusivas para maiores de 18 anos que residam no município de São Paulo. O regulamento completo pode ser consultado no site oficial da competição.