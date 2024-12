‘A Guerra dos Rohirrim’ e mais: veja as estreias da semana em Salvador

A principal estreia da semana é 'O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim’. - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação diversa para todos os gostos, com grandes lançamentos que vão de documentários e animações até dramas e filmes de terror. A principal estreia da semana é 'O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim’, mas a variedade em cartaz promete agradar tanto os fãs de aventuras épicas quanto quem busca produções cheias de emoção.



SENHOR DOS ANÉIS: A GUERRA DOS ROHIRRIM

Ambientado 183 anos antes dos eventos narrados na trilogia original de filmes. O destino da Casa de Helm Mão-de-Martelo está sob o comando do lendário nono Rei de Rohan. Um ataque repentino de Wulf, inteligente e implacável lorde Dunlending em busca de vingança pela morte de seu pai, obriga Helm e seu povo a uma última e ousada estratégia, buscando refúgio na antiga fortaleza de Hornburg - que mais tarde será conhecida como o Abismo de Helm. Em uma posição cada vez mais desesperadora, Hera, a filha de Helm, deve se armar de coragem para liderar a resistência contra um inimigo mortal disposto a destruir tudo e todos que encontrar em seu caminho.

STING - ARANHA ASSASSINA

Depois de criar em segredo uma aranha incrivelmente talentosa, Charlotte, de 12 anos, deve enfrentar a verdade sobre seu animal de estimação e lutar pela sobrevivência de sua família.

INEXPLICÁVEL

Baseado em uma história real. Quando um menino de 8 anos apaixonado por futebol é diagnosticado com uma doença gravíssima, sua família precisa de força e fé para encarar as complicações da doença.

O CONDE DE MONTE CRISTO



Baseado na obra de Alexandre Dumas, e um remake do filme de 2002, o filme acompanha Edmond Dantès (Pierre Niney) um jovem marinheiro que sofre uma injustiça no dia de seu casamento, e é preso devido a uma enorme conspiração contra ele organizada pelos seus supostos amigos. Ele fica 14 anos na prisão, até conhecer um outro prisioneiro e bolarem um plano para escaparem de Château d’If (a prisão) após o mesmo dizer a localização exata de um tesouro perdido. Edmond, então, consegue achar esse tesouro e começa a montar seu plano de vingança. Dantès reaparece na sociedade parisiense como o misterioso e magnífico Conde de Monte Cristo com um único objetivo: vingar-se daqueles que destruíram a sua vida.

OS SONHOS DE PEPE

Em um planeta a caminho do colapso climático, onde a humanidade persegue um modelo predatório de desenvolvimento e consumo, a filosofia do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, acende um alerta em todos nós. O sonho de Pepe é deixar um planeta melhor para as gerações futuras. No entanto, o tempo está se esgotando e não pode ser recuperado.

