Buscas sobre ‘Ainda Estou Aqui’ e ditadura militar crescem no Google

‘Ainda Estou Aqui’ está em cartaz nos cinemas brasileiros - Foto: Divulgação

As buscas sobre a ditadura militar no Brasil e ‘Ainda Estou Aqui’ cresceram no Google. Segundo dados revelados ao Omelete, as pesquisas sobre o regime atingiram um pico em novembro deste ano, registrando números que não eram alcançados desde novembro de 2022, pouco depois das últimas eleições presidenciais.

O levantamento aponta que o número representou um aumento de 60% em relação ao mês anterior. Esse crescimento é impulsionado, além de outros motivos, pelo lançamento do filme ‘Ainda Estou Aqui’, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, que também registraram aumento nas buscas. As buscas por “filme sobre ditadura militar” cresceram 180%, enquanto os livros sobre o tema tiveram alta de 110%.

Também geraram um grande aumento nas buscas questões relacionadas à ditadura militar A pergunta “O que é a ditadura militar?”, por exemplo, registrou um aumento de 510%. Além disso, outras perguntas como “Quantas pessoas morreram na ditadura militar?” (+350%) e “Como é viver no regime militar?” (+160%) também marcaram grandes crescimentos.

As pesquisas sobre Rubens Paiva, cujo desaparecimento é o fato que movimenta a trama do livro e do filme, registraram um aumento. Questões como “O que aconteceu com Rubens Paiva?” e “Onde morava Rubens Paiva?” se intensificaram em mais de 5.000%. As pesquisas sobre o autor e sua trajetória também cresceram, com o termo “livro Marcelo Rubens Paiva” tendo um aumento de 560%.

Ainda de acordo com o levantamento, para além dos personagens retratados, como os nomes de Rubens e Eunice Paiva, que tiveram um crescimento de 2.550% e 1.820%, respectivamente, os atores que deram vida à história no cinema e o próprio autor do livro também registraram um aumento nas buscas, quando comparado ao mês anterior.

Marcelo Rubens Paiva, que se baseou em suas memórias da mãe para retratar a realidade que viveu, teve um crescimento de 1.230% nas pesquisas. Já Fernanda Torres e Selton Mello viram as buscas crescerem 210% e 160%.

‘Ainda Estou Aqui’ está em cartaz nos cinemas brasileiros. Baseado em fatos, o filme acompanha uma mãe de cinco filhos que é obrigada a se reinventar como ativista quando seu marido é sequestrado pela Polícia Militar e desaparece sob sua custódia.